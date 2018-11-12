Том Фелтон стал сниматься в кино в 13-летнем возрасте. Именно в те времена Том попал на кастинг "Гарри Поттера". Сейчас Тому 31 году, он едва напоминает того юного Малфоя. Более того, поклонники актера удивились его внешнему виду. Об этом пишет "СтарХит"

По мнению многих, Фелтон заметно постарел и выглядит гораздо старше своих лет.

Теперь остается гадать, что стало приличной таких разительных перемен во внешности: постоянный стресс, неправильный образ жизни, пагубные привычки или неудачные косметологические процедуры.

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