Спящий король Марокко стал интернет-хитом (видео) [ Редактировать ]
Король Марокко Мухаммед VI задремал во время встречи мировых лидеров в Париже. Он тут же попал в объекты видеокамер, а видео со спящим королем позже было опубликовано в сети, пишет "Корреспондент".
Особое внимание СМИ и пользователей интерната привлекло то, что он сидел в тот момент с рядом с первой леди США Меланией Трамп. Курьезный инцидент произошел во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона.
Пользователи сети принялись шутить, что теперь Мухаммед VI может смело заявлять, что спал с супругой американского президента Дональда Трампа.
Как известно, политики работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а поэтому порой сами того не замечая, могут уснуть на каком-то важном мероприятии. Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган уснул во время пресс-конференции.
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