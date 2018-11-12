Король Марокко Мухаммед VI задремал во время встречи мировых лидеров в Париже. Он тут же попал в объекты видеокамер, а видео со спящим королем позже было опубликовано в сети, пишет "Корреспондент".

Особое внимание СМИ и пользователей интерната привлекло то, что он сидел в тот момент с рядом с первой леди США Меланией Трамп. Курьезный инцидент произошел во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона.

Пользователи сети принялись шутить, что теперь Мухаммед VI может смело заявлять, что спал с супругой американского президента Дональда Трампа.

Как известно, политики работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а поэтому порой сами того не замечая, могут уснуть на каком-то важном мероприятии. Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган уснул во время пресс-конференции.