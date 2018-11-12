Северный мост "стоит": не разминулись Infiniti и Lexus [ Редактировать ]
12 ноября в Киеве на Северном мосту произошло ДТП, в результате которого Infiniti "поднырнул" под Lexus. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
По словам водителя Lexus, он увидел перед собою участников другого ДТП, которое находилось в 10-ти метрах впереди, поэтому был вынужден резко затормозить. Однако женщина-водитель Infiniti не успела совершить аналогичный маневр.
На момент аварии в Infiniti находился пятилетний ребенок, к счастью, он не пострадал, хоть и испугался. На месте работают патрульные. Очевидцы сообщили, что при столкновении пострадал еще один автомобиль - микроавтобус Volkswagen, но он быстро скрылся с места аварии.
Из-за аварии на Северном мосту образовался масштабный затор. Многие жители микрорайона Троещина не могут попасть на правый берег.
Ранее мы писали, что в Лондоне автобус протаранил остановку с пассажирами
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