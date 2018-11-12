"Укрлендфарминг" Бахматюка вошел в ТОП-20 лучших работодателей Украины [ Редактировать ]
Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, крупнейший украинский аграрный холдинг, который насчитывает около 30 ты с. персонала по всей стране, вошел в рейтинг лучших работодателей по версии журнала "Власть денег".
Издание оценивало качество рабочих мест и их надежность. Во внимание принимали рост качества условий труда сотрудников, возможности для профессионального и карьерного роста персонала, социальную активность персонала. Учитывали также особенности стратегии и политики управления персонала компании. "Власть денег" анализировали данные о компании в различных отраслях, от агро-индустрии в рейтинг попали всего лишь две, в том числе - Группа компаний "Укрлендфарминг".
"Более 5 лет мы выстраиваем лучшую систему управления персоналом в агро-индустрии. Приятно осознавать, что наши усилия привлекают внимание на рынке, - комментирует признание в рейтинге директор по управлению персоналом "Укрлендфарминг", - Правильные ценности, направленность на развитие компетенций и профессиональных навыков, рыночные условия труда - все эти и другие факторы помогают нам быть лучшими и удерживать этот статус в течение многих лет ".
Среди прочих в рейтинге компания "Брокард- Украина", COMFY, МЕТРО Кэш энд Керри Украина, Nestlé, "Новая Почта".
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