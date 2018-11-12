Курьезный случай приключился c одной супружеской парой из Кувейта. Домашний говорящий попугай разболтал о любовных похождениях неверного мужа, пишет U-News.



Мужчина закрутил роман со служанкой, а жена узнала об этом, когда в ее присутствии птица стала повторять фразы, которые горе-муж говорил своей любовнице. К тому времени женщина уже предполагала, что у ее мужа есть дама на стороне, но доказательств адюльтера у нее не было.



Обманутая женщина обратилась в полицию, так как в Кувейте измена - наказуемое по закону преступление. Однако в суде отказались считать слова попугая значимым доказательством, потому что птица могла услышать эти фразы по телевизору или радио.

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