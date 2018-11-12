Долгое время хозяйки тщательно выглаживали простыни и наволочки. Однако, специалисты утверждают, что делать этого не стоит.

Исключением является лишь детское постельное белье - его гладить можно и нужно, тем самым оберегая малыша от микробов и инфекций.

Почему нельзя гладить постельное белье?

Специалисты утверждают, что после обработки утюгом ткань приобретает прочность, что не дает проникновению воздуха и характерного впитывания влаги во время сна, что плохо отражается на самочувствии людей.

Главным признаком качественного постельного белья лидирующим остается именно фактор сохранение пропускной способности для проникновения воздуха и впитывание влажных выделений их организма во время сна.

По наблюдению психиатров люди привыкшие спать на свежевыглаженном постельном белье, больше подвержены критике и воспринимают ее неадекватно с большой долей обиды. Такие люди много усилий тратят на воспитательные работы по идеализации других людей от чего нередко остаются в одиночестве.

Чтобы отойти от стереотипов восприятия наглаженного белья можно воспользоваться изделиями из жатого материала, привыкнув, что поверхность, покрытая простыней, не может быть идеально ровной легче будет прийти к выводу, что гладить белье не обязательно.

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