До нового года осталось чуть больше месяца. Но к празднику стоит готовиться заранее. Сейчас уже самое время продумать, каким будет новогодний стол, что купить заранее, а какие покупки отложить на потом?

Обратите внимание, что за новогодний стол придется отдать примерно на 20% дороже, чем в прошлом году.

По подсчетам Госслужбы статистики, в этом году, в сравнении с 2017, все продукты выросли в цене на 12,5%. Если прогноз Нацбанка сбудется и инфляция дойдет до 10,1%, продукты могут подорожать за год на 17-17,5%, а спиртное на 24-25%.

Таким образом, новогоднее меню обойдется примерно на 20% дороже, чем аналогичное год назад.

Для примерного расчета возьмем следующий вариант "новогоднего стола":

3 бутылки шампанского

3 бутылки коньяка

оливье

стандартный набор холодных и горячих закусок

Для сравнения, год назад такой вариант праздничного стола стоил примерно 2900 грн, но в этом году его же цена составит уже 3500 грн. Виной тому рост цен на алкоголь, мясо и ингредиенты для оливье.

Давайте посмотрим, на сколько подорожали эти продукты за год:

Поэтому, учитывая, что в декабре цены снова увеличатся, для того, чтобы хоть немного сэкономить, стоит запастись некоторыми продуктами уже сейчас.

Однако стоит помнить, что многие продукты склонны портиться, поэтому на данном этапе можно приобрести сыр и колбасу (при условии их свежести и правильного хранения). А также можно поискать акции на алкоголь. Так некоторые варианты можно купить на 25-30% дешевле обычной стоимости.

Но не стоит покупать весь алкоголь на праздничный стол. Отложите покупку шампанского на декабрь, так как многие магазины будут проводить на него акции и делать скидки. Такие же акции возможные для пакетированных соков и воду.

Напомним, что к Новому году в Киеве появится магический туннель.