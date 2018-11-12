Вена заняла первое место в Европейском союзе по уровню безопасности на дорогах. Если в среднем в странах Евросоюза на дорогах гибнет 50 человек на миллион жителей в год, то в Вене и ее пригородах - 10.

Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Евростат. Еще в пяти европейских столицах смертность на дорогах оказалась меньше 20 случаев на миллион жителей - в Берлине, Люксембурге, Мадриде, Стокгольме и Лондоне. Всего в Евросоюзе таких регионов 13.

Выяснилось, что больше всего автокатастроф происходит в сельской местности. Наибольшее число жертв зарегистрировано в горном регионе Северозападене в Болгарии - 153 случая смерти в ДПТ на миллион жителей. Следом идут регион Алентежу в Португалии (142 случая) и провинция Люксембург в Бельгии (138).

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