Российская певица Алла Пугачева засняла на видео спортивную разминку дочери Лизы. Соответствующие кадры артистка выложила на своей странице в Instagram.

Занятие девочка проводила с хулахупом.

"Если долго мучиться, что-нибудь получится", - подписала артистка ролик.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева призналась в болезни.