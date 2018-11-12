Пугачева насмешила пользователей сети домашним видео [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева засняла на видео спортивную разминку дочери Лизы. Соответствующие кадры артистка выложила на своей странице в Instagram.
Занятие девочка проводила с хулахупом.
"Если долго мучиться, что-нибудь получится", - подписала артистка ролик.
Если долго мучиться,что нибудь получится👍
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева призналась в болезни.
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