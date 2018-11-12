Кальянный дым способен вызвать першение и отек в горле, спровоцировать сильную головную боль и резкое повышение давления. Вследствие вдыхания его человек даже может потерять сознание, заявил Отто Стойка, главный врач Киевского городского центра здоровья.



"Мы проводили эксперимент. Проверяли содержание угарного газа в воздухе, который вдыдыхала человек после кальяна и после выкуривание пол-пачки сигарет. Так вот содержание угарного газа после сеанса кальяна было в десятки раз больше", - цитирует U-News слова медика.



Кальян является табачным продуктом. В процессе курения выделяется в сотни раз больше смол, чем после обычных сигарет. Это же касается и канцерогенов. Например, бензопирена и формальдегидов. Их содержание в воздухе после сеанса курения кальяна в десятки раз выше, чем после сигареты. Врач предупредил, что кальянный дым может вызывать рак дыхательных путей, так как в легкие также попадает дым от угля, который является очень концентрированным.

Токсичные составляющие кальянного дыма поражают также органы выделения. Особенно почки и мочевой пузырь. Бьют по здоровью сердечно-сосудистой системы. Во время курения кальяна можно подцепить герпес, различные формы гепатита, туберкулез. Все эти инфекции активно размножаются на внутренней поверхности шланга кальяна.

Ранее медики составили список самых опасных сладостей, которые вызывают рак.