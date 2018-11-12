Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев не переживать из-за стоимости тепла.

"Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно - заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится", - сказал премьер заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве 12 ноября, сообщает "Економічна правда".

Владимир Гройсман также сообщил, что с 1 января в Украине начнется монетизация субсидий.

"Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности", - пояснил Гройсман.

"Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным", - добавил он.

Также в ходе заседания новые тарифы на газ прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.