Суд принял решение по искам "Нафтогаза" и "Газпрома" [ Редактировать ]
Стокгольмский арбитраж объединил иски "Нафтогаза" и "Газпрома" в рамках нового процесса.
"Со стороны Газпрома исковые требования фактически заключаются в том чтобы "вернуть все как было", сообщил 12 ноября исполнительный директор НАК "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook и перечислил требования НАК:
"Со стороны "Нафтогаза" основные требования:
- Пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Такое право предусмотрено контрактом. Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 года мы отправили новый запрос, который уж точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу в этом требовании.
- Компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражным арбитражем). Компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной цене (формула которой была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.
"Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить нам 2,6 миллиарда долларов по решению предыдущего арбитража", - добавил Витренко.
Общая сумма требований "Нафтогаза" составляет 12 миллиардов долларов (включая проценты).
До этого Витренко сообщил, что "Нафтогаз" уже отсудил у российского "Газпрома" 18 миллионов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
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