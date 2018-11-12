Стокгольмский арбитраж объединил иски "Нафтогаза" и "Газпрома" в рамках нового процесса.

"Со стороны Газпрома исковые требования фактически заключаются в том чтобы "вернуть все как было", сообщил 12 ноября исполнительный директор НАК "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook и перечислил требования НАК:

"Со стороны "Нафтогаза" основные требования:

Пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Такое право предусмотрено контрактом. Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 года мы отправили новый запрос, который уж точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу в этом требовании. Компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражным арбитражем). Компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной цене (формула которой была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.

"Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить нам 2,6 миллиарда долларов по решению предыдущего арбитража", - добавил Витренко.

Общая сумма требований "Нафтогаза" составляет 12 миллиардов долларов (включая проценты).

До этого Витренко сообщил, что "Нафтогаз" уже отсудил у российского "Газпрома" 18 миллионов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.