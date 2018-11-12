Как показало новое исследование, натуральный сахар в меде может предотвращать инфаркты. Об этом сообщает "Медицина 2.0".



Известный под названием трегалоза, этот сахар активирует белок, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. Трегалоза снижает размер бляшек приблизительно на 30%, как показало исследование с лабораторными мышами.



Когда подобного рода бляшки начинают скапливаться в артериях, то у человека развивается расстройство под названием атеросклероз. Это может приводить к затвердению артерий, снижению в них степени эластичности, из-за чего люди подвергаются риску повышенного артериального давления, болезней сердца и даже инфарктов. Трегалоза также содержится в грибах лобстерах и креветках.



Ученые из Университета Вашингтона вкалывали мышам, имеющим риск атеросклероза, трегалозу или другие типы сахара. Некоторые мыши также получали трегалозу перорально. Результаты показали, что у получавших эту разновидность сахара мышей размер бляшек уменьшился до 0,25 мм по сравнению с 0,35 мм у животных, которые не получали данную разновидность сахара.

Таким образом, размер бляшек сократился на 30%, что имеет большое клиническое значение в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. При этом размер бляшек у мышей, которые получали трегалозу перорально, или у проходивших через уколы другой разновидности сахара, не уменьшился. Ученые считают, что трегалоза активирует белок под названием TFEB, который заставляет макрофагов (клеток иммунной системы) выводить бляшки из организма.

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