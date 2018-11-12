В Украине прекратили продажу билетов на поезда [ Редактировать ]
"Укрзализныця" временно ограничила продажу билетов на даты после 9 декабря. Причиной ограничения назвали подготовку киевского вокзала к запуску поездов в сторону аэропорта "Борисполь".
Таким образом, продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018 года, временно не осуществляется. После корректировки графиков движения поездов продажу билетов на них восстановят, сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь", "Укрзализныця" вносит некоторые изменения в графики движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018, временно не производится. По мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открываться", - говорится в сообщении.
До этого "Укрзализныця" начала масштабное обновление парка подвижного состава.
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