За неделю сотни детей заболели корью во Львовской области [ Редактировать ]
За неделю 5-11 ноября во Львовской области корью заболели 489 человек. Госпитализированы 323 человека.
По данным Львовского областного лабораторного центра, среди заболевших 373 детей до 17 лет. Большинство из заболевших в возрастной группе от 5 до 9 лет из них 78% не были вакцинированы, передает "Интерфакс-Украина".
За указанную неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове. Кроме облцентра, больше всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жолковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.
Также, по данным центра, за неделю вакцинировались от кори 1 тысяча 308 человек.
С начала 2018 года в Украине корью заболели уже более 36 тысяч людей.
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