За неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в школах. Илл.: avopix.com

За неделю 5-11 ноября во Львовской области корью заболели 489 человек. Госпитализированы 323 человека.

По данным Львовского областного лабораторного центра, среди заболевших 373 детей до 17 лет. Большинство из заболевших в возрастной группе от 5 до 9 лет из них 78% не были вакцинированы, передает "Интерфакс-Украина".

За указанную неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове. Кроме облцентра, больше всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жолковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

Также, по данным центра, за неделю вакцинировались от кори 1 тысяча 308 человек.

С начала 2018 года в Украине корью заболели уже более 36 тысяч людей.