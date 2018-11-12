Панические атаки - приступы сильной тревоги, которые сопровождаются разными симптомами: учащенным сердцебиением, тремором, головокружением, а иногда даже дереализацией и ощущением смерти.

Приступы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, происходить по несколько раз в день или реже, сообщает The Guardian.

Проблема панических атак в том, что они возникают непредсказуемо, однако периодически можно выявить угрожающие факторы: пользование транспортом, пребывание в толпе или замкнутом пространстве, необходимость выйти из дома, некоторые стрессовые ситуации.

Однако есть шесть способов, которые помогут справиться с ними:

Контролируйте дыхание

И хотя это совет очевиден, но изучение простых дыхательных упражнений помогут замедлить учащенное сердцебиение, которое усиливает приступы. Попрактикуйтесь сперва дома, чтобы быть готовым к атакам.

Попытайтесь расслабить мышцы

Практический метод, который учит вас подключаться к источникам острого физического напряжения, поэтому, когда вы ощущаете приступ, вы будете осознавать, какие именно мышцы нужно расслабить.

Минимизировать факторы атаки

Попытайтесь найти тихое место, где вы сможете попрактиковаться в технике дыхания. Если такого места нет по близости, то попытайтесь сосредоточиться на одной вещи или мысли и отстраниться.

Держите при себе записную книжку

Исследования показали, что лечение навязчивых мыслей как материальных объектов, от которых вы можете избавиться, является эффективным механизмом контроля. В преддверии атаки запишите мысли, которые вас беспокоят, а затем избавьтесь от листа.

Не пейте кофе

Кофеин может спровоцировать панические атаки. Если у вас страх открытых пространств или толпы рекомендуется подзавязать с кофе. Не забудьте взять воду, позволит справиться с обезвоживанием, которое тоже считается фактором риска.

Послушайте музыку

Исследования показывают, что пассажиры общественного транспорта чаще других страдают от повышенного уровня беспокойства, но поездки в час-пик особенно опасны для тех, кто страдает от панических атак. В этом случае рекомендуется надеть наушники и послушать успокаивающую вас музыку.

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