На Донбасі знищили двох бойовиків [ Редактировать ]
Сім ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині.
Окрім гранатометів, російські найманці застосували БМП. Сьогодні ворог атакував з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Старого Айдару, також на Луганщині.
За даними нашої розвідки, минулої доби знищено двох бойовиків, ще двох поранено.
по теме
На Луганському напрямку бойовики застосували артилерію
До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Вночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському били з важких мінометів
Війна на Донбасі: як захисники готуються до зими?
На наших позиціях під Авдіївкою, у яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, "баня". По суті - душова кабіна, де можна зігрітися. Відчути себе у чистоті та комфорті
На Маріупольському напрямку бойовики били з мінометів
До подій на фронті. 14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає, поранених також. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку - там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя
На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції
Розпочинаємо з останніх повідомлень зі сходу України. Там бойовики 14 разів обстрілювали позиції українського війська. Втрат серед наших захисників немає, поранених також
На сході снайпери б'ють по українським позиціям
Снайпери, найімовірніше, із регулярних російських військ, працюють так званими "двійками". За тактикою: один стріляє, а коли хтось із бійців підіймається з траншеї на подавлення снайперського вогню, то стає мішенню для другого ворожого снайпера