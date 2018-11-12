Сім ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині.

Окрім гранатометів, російські найманці застосували БМП. Сьогодні ворог атакував з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Старого Айдару, також на Луганщині.

За даними нашої розвідки, минулої доби знищено двох бойовиків, ще двох поранено.