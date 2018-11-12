Біля узбережжя Туреччини пронеслися два смерчі (відео) [ Редактировать ]
Два смерчі пронеслися біля узбережжя турецької Анталії. Вихори заввишки 30 метрів утворилися у морі поблизу прибережного району Газіпаша. Один із них дістався пляжу Селінус, де за стихією спостерігали туристи.
Унаслідок потужного вітру постраждав чоловік, який відпочивав у фургоні. Його відвезли до лікарні. Стихія також пошкодила прибережні кафе.
Торнадо у цій частині Середземного моря виникають не надто часто. Востаннє Анталією смерч пронісся рік тому. Тоді постраждали більше 20 людей.
по теме
Огромный смерч в Турции: есть пострадавшие (видео)
В Турции у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпинно росте
Пожежі не вщухають 5 день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу на півночі та понад 30 гектарів - на півдні штату
Туреччина оприлюднила докази вбивства журналіста Джамаля Хашогджі (відео)
Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після того як зайшов до посольства Саудівської Аравії у Стамбулі
Огромные 30-метровые смерчи на пляже напугали туристов (фото)
Большинство туристов в панике покинули опасные места
Пыльная буря накрыла целый город в Австралии (видео)
В австралийском штате Новый Южный Уэльс пыльная буря накрыла целый город и окрасила небо в красный цвет