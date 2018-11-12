Два смерчі пронеслися біля узбережжя турецької Анталії. Вихори заввишки 30 метрів утворилися у морі поблизу прибережного району Газіпаша. Один із них дістався пляжу Селінус, де за стихією спостерігали туристи.

Унаслідок потужного вітру постраждав чоловік, який відпочивав у фургоні. Його відвезли до лікарні. Стихія також пошкодила прибережні кафе.

Торнадо у цій частині Середземного моря виникають не надто часто. Востаннє Анталією смерч пронісся рік тому. Тоді постраждали більше 20 людей.