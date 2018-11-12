Внаслідок ізраїльської військової операції загинуло 7 палестинців [ Редактировать ]
Загострення у секторі Гази. Внаслідок ізраїльської військової операції загинуло 7 палестинців. Серед них, один командир терористичного угруповання "ХАМАС".
Спочатку ізраїльська диверсійна група відкрила вогонь по автомобілю, де перебували бойовики "ХАМАСу". Опісля по сектору Гази завдали 40 авіаударів.
За даними ізраїльських військових, під час рейду загинув також один офіцер Цахалу.
по теме
Ізраїльська армія нанесла удар по Палестині
Внаслідок ізраїльської військової операції загинуло 7 палестинців. Серед них, один командир терористичного угруповання "ХАМАС"
В Австрії викрили російського шпигуна
Розслідування щодо нього тривало з початку року. Його підозрюють у розголошенні державної таємниці. Йому загрожує до 10 років в'язниці
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли
Окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новотошківського та Старого Айдару
На Донбасі постраждали українські військові
Бойовики привели в дію радіокерований фугас, внаслідок чого, двоє армійців загинули на місці,ще двоє бійців групи отримали поранення
Трамп отказался почтить память военных из-за дождя
Президент США Дональд Трамп отменил визит на кладбище из-за непогоды