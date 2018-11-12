Сполучені Штати продовжують протидіяти будівництву газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії обійти Україну в транзиті газу до Європи. Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Також урядовці обговорили шляхи поглиблення співробітництва у сфері енергетики. За словами міністра енергетики, в України та Сполучених Штатів є чимало можливостей для такої співпраці.

"Сполучені Штати Америки чітко висловлюють свою незгоду зі спорудженням другої нитки газопроводу "Північний потік-2", а також "Турецький потік". І причини цього дуже зрозумілі. Громадяни України і громадяни Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела. Підтвердження цьому є те, що ми готові співпрацювати з Україною як партнери. Це повідомлення надсилає вам і президент США. І я прибув до України, щоб передати вам це", - заявив Рік Перрі, міністр енергетики США.

"З перший днів російської агресії ми відчули на собі не тільки військову агресію, але і агресію в енергетичній сфері . Наша система взаємодія з міністерством енергетики США і з вами особисто дала нам можливість вистояти в той непростий час і наростити можливості нашої енергетичної системи", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.