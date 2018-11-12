Без 100-відсоткового забезпечення українців субсидіями, президент не підпише бюджет на 2019 рік. Про це також під час Ради регіонального розвитку заявив Петро Порошенко.

За його словами, уряд, коли прийняв рішення про підвищення ціни на газ, цитую, "стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим". Цей крок, зазначив президент, був вимушеним - заради фінансової стабільності країни. А це і курс, і дефіцит бюджету, і виплати пенсій. Проте, підкреслив глава держави, без упевненості в безпеці незахищених людей - підпису на кошторисі не буде.

"Принципова позиція - жодна бідна і жодна незахищена людина точно не має постраждати. Жодна бідна і жодна незахищена людина не має платити більше. І маємо абсолютно чітке порозуміння, що ми саме в такому напрямку будемо діяти. Зараз треба на 100% забезпечити субсидією тих, хто їх реально потребує, і це не просто мій заклик, це принципова позиція щодо формування бюджету 19 року", - заявив Петро Порошенко, президент України.