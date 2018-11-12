Блогер Олеся Яхно считает, что выборы в Грузии окажут влияние на ситуацию в Одессе.

Об этом она написала в своем блоге, сообщают "Українські новини".

Яхно заявила, что тема безопасности в стране (как в контексте внешней агрессии, так и в контексте криминогенности ситуации внутри) становится чуть ли не главным вызовом накануне выборов. "В этом смысле, думаю, правильно, что одно из выездных заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию убийства Екатерины Гандзюк пройдет в Херсоне", - уточнила она.

Ведь традиционно политики акцентируют внимание на "центральном уровне" ситуации, нередко, пытаясь заменить работу над предотвращением/устранением серьезных проблем решением своих политических задач/политическим пиаром. Хотя конфликты за ресурсы и сферы влияния на местном уровне, порой, бывают куда ожесточеннее, чем в Киеве (застройки, лес, янтарь и т.д.). А внимание к региональной проблематике в СМИ, "гибридным союзам" на уровне областных и районных советов – несоизмеримо меньше, чем внимания к столице.

Блогер подчеркнула, что украинцы периодически наблюдают всплеск конфликтной ситуации в том или ином городе/регионе, затем – все опять затихает, до очередного обострения. "То, что мы неоднократно наблюдали, например, в Одессе. Надо отдать должное государству, которое смогло предотвратить риски сепаратизма (совсем недавно председатель СБУ говорил о предотвращении попытки извне создать Бессарабскую народную республику). Но уровень криминогенности, по-прежнему, высок. Те, кто в теме (ситуации в Одессе), говорят, что в период губернаторства Михаила Саакашвили "Южная Пальмира" превратилась в настоящую Мекку для криминала. "Грузинский десант" самого разного качества высадился не только во властные кабинеты, но и на рынки, внедрился в конкретные сферы бизнеса и т.д. Обыденным явлением стали нападения на активистов", - написала Яхно.

"Саакашвили уехал, а "десант" остался. Правда, есть шанс, что в случае победы кандидата от партии Саакашвили во втором туре на президентских выборах в Грузии, "молодая команда" вернется на родину. А значит, "Южная Пальмира" сможет вздохнуть спокойно", - резюмировала блогер.