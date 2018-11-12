Гриб вартістю 85 тисяч євро. Саме за стільки в Італії продали білий трюфель завважки 850 грамів.

Торги відбулися на трюфельному ярмарку в місті Альба. Він традиційно триває з вересня до січня ось уже 88 років поспіль.

Знавці трюфельної справи кажуть, цьогоріч гриби добряче вродили, тож і ціни дещо знизилися. Торік вони сягали 700 євро за грам делікатесу.