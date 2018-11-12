Місто зі специфічним запахом - так говорять про закарпатський Перечин. На його території ще з кінця 19 століття працює лісохімічний комбінат. Місцеві жителі переконані: неналежні умови роботи заводу призводять до хвороб органів дихання. Однак керівництво комбінату запевняє: усе під контролем. Мої колеги розбиралися у ситуації.

Різкий запах на кшталт сірководню роками стоїть у Закарпатському Перечині.

"Туй дуже тяжко дихати, кожен день запах ужасний".

Лісохімічний комбінат у Перечині працює з 1894-го року. Виробляє деревне вугілля, етилацетат та формальдегідні смоли. Жителі кажуть: у місті випадають кислотні дощі, підвіконня вкриваються сажею. Люди скаржаться на погане самопочуття. Пані Ірина не хоче показувати обличчя, боїться втратити роботу. Каже: у Перечині живе 10 років. І за цей час її здоров'я значно погіршилось.

"Я приїхала жити у Перечин, за декілька тижнів відчула таке першіння в горлі , потім з'являвся кашель. У мене була, до речі, і алергія. Лікарка мене дуже добре вислухала, мої симптоми, мою клініку, і сказала , що треба міняти місце проживання", - розповідає Ірина, жителька Перечина.

Медики підтверджують: у жителів Перечина діагностують хвороби органів дихання. Та чи пов'язано це з діяльністю заводу не знають.

"Ми не проводили такі дослідження, що вона пов'язана саме із викидами хімічного заводу. Хоча, дійсно у Перечині чути, не раз чути запах є викиди якісь хімічного заводу", - говорить Світлана Селебінка, т.в.о. головного лікаря Перечинської центральної районної лікарні.

Люди стверджують: завод зливає відходи у річку. Хімічні нечистоти потрапляють у канал Домарадж, який впадає в Уж. Поблизу нього страшенний сморід, а вода змінює колір щодня: то чорна, то біла, то зелена. У 2015-му році в Домараджі вміст фенолів, формальдегідів та азоту перевищував норму. Порушення екологи фіксували і після цього. Однак провести повну перевірку на підприємстві - не вдалось. Екологів на завод не пустили, як і журналістів.

"- Чи можемо ми зараз з вами поїхати на завод і переконатися в цьому?

- Я вас запрошу іншим разом", - відповів Богдан Гардецький, гендиректор Перечинського лісохімічного комбінату.

Екскурсію влаштувати пообіцяли - щоправда, у лютому. І запевнили: завод відходи у річку не зливає. А ось голова Перечинської ОТГ розповів, що з керівництвом ЛХК питання забруднення річки ось-ось буде вирішене.

"Будуть будувати дороги і водовідвідні канали, які будуть зводити воду в одно місце , і потім фільтруватись і попадати в потічок. Це є такі чіткі домовленості", - говорить Іван Погоріляк, голова Перечинської ОТГ.

Завод на території міста має переваги: робочі місця, поповнення бюджету. Тому все, чого вимагають жителі - це модернізація підприємства. Встановлення відповідних фільтрів та належна утилізація відходів.