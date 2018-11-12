Страйк триває! Черкаси вже другий день живуть без маршруток - перевізники відмовилися випускати автобуси на рейси. Їхня головна вимога залишається незмінною - підвищити тариф із 4 до 5 гривень. У мерії такі дії вже назвали відвертим шантажем, іти на поступки не збираються. У цій війні чиновників і підприємців заручниками опинилися звичайні городяни. Місцевий тролейбусний парк ледь справлявся з такою кількістю пасажирів. Однак щастило не всім.

Ранковий час пік без маршруток Черкаси пережили доволі спокійно. Комунальний "Електротранс" вивів на вулиці міста весь свій рухомий склад - це майже 60 тролейбусів. Щоправда, встигали вони не скрізь. Тим часом бунтом перевізників вигідно вирішили скористатися підприємливі таксисти, ще з від учора, передбачаючи ажіотаж, городянам почали розсилати от такі смс.

Утім, містяни віддали перевагу звичному транспорту. Ще з сьомої ранку на зупинках справжній хаос: аби доїхати до роботи люди шикуються у черги, а тролейбуси беруть буквально штурмом.

Атмосфера розрядилась ближче до дев'ятої. Тролейбуси курсували що п'ятнадцять хвилин, аби розвести всіх охочих. Проте два мікрорайони Черкас опинились у транспортній ізоляції. Тролейбусного сполучення там немає. Жанна Андріївна з прокльонами вже другий день долає три кілометри від госпіталя до найближчої тролейбусної зупинки і стільки ж назад.

"Я дуже довго не їздила, вже багато років , а саме вчора треба було і сьогодні, а бачите як виходить. Ходимо. Так треба дійти до зупинки тролейбуса, он там по східцях піднятись, а таким як я - це важко", - говорить Жанна Андріївна, мешканка Черкас.

У мерії зараз активно працюють, щоб забезпечити громадським транспортом ці райони. Запевняють - намагались домовитися з перевізниками, але марно. Головна їх вимога - підвищення вартості проїзду до 5 гривень. Місто не проти, але за умови - що послуги надаватимуть за новим договором. Для цього підприємцям ще необхідно пройти конкурсну процедуру.

"По закону процедура проведення конкурсу - це щонайменше півтора місяці, від моменту прийняття рішення , до проголошення в газеті і до заключення договору, якщо обирати всі самі сжаті строки - це все одно півтора місяці", - пояснює Віталій Москаленко, начальник управління транспорту Черкаської міської ради.

Війна перевізників і мерії триває майже рік. У лютому підприємці страйкували, аби домогтися підвищення тарифу та безрезультатно. Цього разу жодного страйку, - каже адвокат перевізників. Власники маршруток заборонили виводити транспорт, бо не мають законних підстав для цього. Із 40 маршрутів лише 4 мають чинні договори із містом на перевезення і така ситуація від початку року.

"На сьогодні немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться, ніякої тенденції до цього не існує про щось домовлятися, щось робити. Навіть домовлятися можна тільки в межах закону", - говорить Валерій Макеєв, адвокат перевізників.

Сьогодні по обіді міські чиновники усе ж спробували сісти за стіл переговорів із перевізниками і врегулювати ситуацію. Та власники маршруток домовлятися так і не приїхали. У мерії одразу заявили про корпоративну змову і шантаж з боку підприємців.

"Той факт, що вчора вони не виїхали на маршрути і є домовленістю перевізників, злагодженою домовленістю", - говорить Людмила Бордунос, заступник міського голови Черкас.

Через недотримання договору місто вже ініціює розірвання чотирьох чинних угод з перевізниками і погрожує санкціями іншим. Нині чиновники намагаються домовитись з рештою підприємців, аби закрити питання транспортного сполучення з двома відрізаними районами, та переводять тролейбусний парк на посилений режим роботи.