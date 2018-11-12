До 31 зросла кількість загиблих внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія, ще понад дві сотні - зникли безвісти.

Пожежі не вщухають 5 день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу на півночі та понад 30 гектарів - на півдні штату. Полум'ям знищено містечко Парадайс - там майже 7 тисяч будівель вигоріли вщент.

До гасіння пожежі залучили понад 4 тисяч вогнеборців. Утім, поки що вдалося локалізувати лише чверть території, охопленої полум'ям.

"Ми вже евакуювали майже 150 тисяч осіб по всьому штату. З них чимало тих, хто через пожежу втратив усе, що мав. Є також певна кількість людей, які зникли без вісти. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб ідентифікувати їх", - повідомляє Марк Гілардуччі, голова відділення з надзвичайних ситуацій Каліфорнії.

"Ці пожежі - нова природна аномальність. І на жаль, усі ці феномени - потепління, посуха - лише посилюватимуться. Ці аномальні явища триватимуть щонайменше наступні 10-15 років", - заявив Джері Браун, губернатор штату Каліфорнія.