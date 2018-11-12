ЦИК объявила наблюдателей на местных выборах в Украине [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины предоставила разрешение девяти общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО), назначенных на 23 декабря 2018 года.
"Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов", - сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время заседания комиссии 12 ноября, передает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Разрешение дано:
- общественным организациям "Совет по защите законности и правопорядка" и "Избирательная платформа "Досвід" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов.
- общественной организации "Совет по защите законности и правопорядка" - во время промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых голов и первых выборов старост сел, поселков.
- общественным организациям "Муниципально-правовые инициативы" и "Сагарис" Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей.
- общественным организациям "Всеукраинское объединение "Громадянин" - на территории Киевской области,
- "Электоральный контроль" и "Прямой выбор" - на территории Одесской области,
- "Буковинский центр избирательных технологий" - на территории Черновицкой области.
- Зачепиловской районной общественной организации "Защита и порядок" предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время дополнительных выборов депутатов Зачепиловского поселкового совета Зачепиловского района Харьковской области.
Напомним, ЦИК назначила выборы в ОТО на 23 декабря 2018 года.
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