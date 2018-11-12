Звезда реалити-шоу призналась в наркотической зависимости [ Редактировать ]
Кэти Прайс, британская звезда реалити-шоу и фотомодель, рассказала, что употребляла кокаин для "самолечения" во время несчастливого брака со стриптизером Кираном Хейлером. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу My Crazy Life, пишет The Sun.
40-летняя телезвезда неоднократно попадала в кадр с наркотиками. В одном из популярных роликов Прайс читала рэп со словами "Я люблю кокс" на вечеринке в компании нескольких мужчин, которых она встретила в баре. Женщина призналась, что была настолько пьяна, что не помнит запись этого видео.
"Заголовки в ту ночь стали для меня самым разрушительными, а критика в прессе - самой ужасной, которую я получала за последние 25 лет", - заявила Прайс.
По словам телезвезды, она никогда не принимала наркотики до тех пор, пока не начала "заниматься самолечением" во время брака с Хейлером. Пара неоднократно расставалась и сходилась, однако окончательно их союз разрушился спустя пять лет после свадьбы.
"Прежде, чем я пошла в реабилитационный центр, да, я употребляла кокаин. Я занималась самолечением, и выбралась из этой колеи. С тех пор, как я рассталась с Кираном, это больше не происходило и не произойдет впредь", - пообещала звезда реалити.
Из-за наркотической зависимости Прайс приходится бороться с банкротством. Незадолго до попадания в реабилитационный центр женщину арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
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