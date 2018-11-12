Так называемые "выборы" на неподконтрольной Украине части Донбасса, прошедшие 11 ноября без согласия Киева, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными, говорится в заявлении президента Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели.

Церетели отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и давно призывает к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, что "остается лучшим путем к долгосрочному урегулированию конфликта на востоке Украины".

"По этой причине я глубоко сожалею, что лидеры сепаратистов, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей, проигнорировали многие призывы международного сообщества, чтобы на выходных эти "выборы" были отменены. Проведение любых выборов без согласия Украины является явным нарушением суверенитета страны. Также без действенного режима прекращения огня и полного отвода тяжелого вооружения обеими сторонами, такие выборы автоматически будут недействительными", - заявил президент ПА ОБСЕ.

Он подчеркнул, что "выборы", проведенные 11 ноября, были незаконными и провокационными.

"Такие шаги, как эти, только ведут к препятствованию выполнения Минских соглашений, и их нужно избегать. Я настоятельно призываю все стороны возобновить усилия в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, чтобы способствовать конструктивным переговорам", - резюмировал Церетели.

До этого Федерика Могерини заявила, что Европейский союз считает "выборы" на оккупированных территориях Донбасса незаконными и никогда не признает их результаты.