Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода.

Дело открыто по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен в Facebоok.

Дело в том, что операторы мобильной связи заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской плате. Также компании указали, что у них есть другой вид платы - "плата за пакет услуг", поэтому такое нормативное ограничение не распространяется на их новые тарифные планы. Было отмечено, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата".

При этом в условиях предоставления телекоммуникационных услуг, которые они утверждали своими внутренними приказами, в разделах "Терминология" упоминается именно "Абонентская плата", что не вписывается в логику, описанную в объяснениях каждого из операторов, утверждает Процишен.

До этого АМКУ резко отреагировал на подорожание автогаза.