Соленые и копченые колбасы, сладости с красителями и искусственными ароматизаторами, чай, кофе и сладкие "искусственные" напитки следует исключить из рациона детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста. Об этом сообщил президент Ассоциации педиатров-гастроэнтерологов и нутрициологов Украины, главный внештатный детский гастроэнтеролог МОЗ Украины Олег Шадрин, сообщает УНН.

"Нельзя перекармливать ребенка сладостями, не надо давать продукты, содержащие различные наполнители, консерванты, которые раздражают желудок. Их потребление может привести к нарушениям обмена веществ, аллергизации детского организма. Также не следует давать детям продукты, которые содержат много перца и соли, поскольку они раздражают желудочно-кишечный тракт", - отметил медик.

В частности, по его словам, следует исключить из рациона ребенка соленую, вяленую или копченую рыбу, колбасные изделия. Вместо колбасы врач советует предлагать ребенку кусочек вареного мяса нежирных сортов - его же можно положить на бутерброд вместе с зеленью и овощами.

Кроме того, по мнению медика, не следует давать ребенку крепкий чай и кофе - они содержат возбуждающие вещества и уменьшают всасывание железа. Также запрещенными для ребенка должны быть сладкие газированные напитки, пакетированные соки, содержащие ароматизаторы и тому подобное.

Также, по его словам, следует избегать "менее полноценных в пищевом отношении продуктов с высокой энергетической плотностью" - соленых закусок, мороженого, жареных продуктов, печенья и других сладостей. Особенно это касается различных леденцов, которые имеют яркий цвет и привлекательную упаковку, но содержат много красителей, искусственных наполнителей, ароматизаторов.

Как отметил Шадрин, большой перекос в питании в сторону жиров и углеводов, которые легко усваиваются, приводит к появлению избыточного веса у детей. К такой пище, по его словам, относятся продукты так называемого фаст-фуда - с большим количеством жиров животного происхождения и углеводов, которые легко усваиваются. Такая пища, по словам гастроэнтеролога, не дает ощущения сытости, а, наоборот, поощряет ребенка есть еще.

Ранее мы писали, что делать при панических атаках.