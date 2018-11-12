В Шепетовке закрыли школы [ Редактировать ]
В Шепетовке Хмельницкой области было принято решение о приостановке занятий в школах из-за того, что отопительный сезон оказался на грани срыва.
"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в СОШ № 1 (кроме филиала начального звена в ДОУ № 11), СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 школы-гимназии. Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", - сообщается на сайте Шепетовского городского совета.
Работа школ приостановлена с 13 ноября до стабилизации ситуации.
Тем временем в Кривом Роге не включают отопление из-за долгов государственного предприятия.
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