Для регистрации на внешнее независимое оценивание (ВНО) и поступления в вузы украинским школьникам понадобится ID-карта.

"В частности, школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты... Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание", - информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины 12 ноября.

При этом подавать для регистрации другой документ могут только следующие категории:

лица, не имеющие возможности получить паспорт в связи с тем, проживающих на оккупированной территории и линии соприкосновения, - свидетельство о рождении; иностранцы и лица без гражданства - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; лица, обратившиеся за защитой в Украине, - копию справки об обращении за защитой в Украине; лица с оккупированной территории, которые являются учениками (слушателями, студентами) учебных заведений на подконтрольной Украины территории, если они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить.

В Минобразования добавили, что все другие граждане Украины подают для регистрации на ВНО исключительно паспорт.

"Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования. Кроме этого, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Украине изменились правила поступления в вузы.