Юлія Тимошенко у Івано-Франківську представила нову програму розвитку України [ Редактировать ]
Мінські домовленості зайшли у глухий кут - про це сьогодні в Івано-Франківську заявила лідер всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". За словами Юлії Тимошенко, це підтвердило проведення фальшивих "виборів" в так званих ДНР та ЛНР. І тепер - треба запроваджувати новий, ширший формат переговорів – "Будапешт+".
Про це зокрема, йдеться в новій стратегії миру та безпеки, яку розробила її політична сила. Програма розвитку України передбачає і зменшення ціни на газ. Юлія Тимошенко впевнена: видобутого в Україні достатньо, щоб забезпечити потреби населення. А вартість не має перевищувати дев'яноста доларів за тисячу кубометрів.
"Як мінімум останні 4 роки тарифи на все перетворили по суті в ще одну податкову систему, яка працює проти українців. Тому що немає ринку. Мусить бути хоча б декілька пропозицій, щоб той хто купує газ міг вибрати. А на промисловість можна купувати імпортований газ, але треба відкрити можливості, щоб через європейські біржі хоча б 20-30 компаній везли імпортний природний газ. І хай торгують на біржі", - заявила Юлія Тимошенко, лідер всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".
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