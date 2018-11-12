На Донбасі знову стріляють із забороненої зброї. У районі Троїцького та хутора Вільного бойовики застосували міномети вісімдесят другого калібру. На інших напрямках били з гранатометів і кулеметів. Про ситуацію біля Авдіївки розкаже Геннадій Вівденко.

На наших позиціях під Авдіївкою, у яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, "баня". По суті - душова кабіна, де можна зігрітися. Відчути себе у чистоті та комфорті.

"Та у вас спеціалісти є як це будують? Та знаєте воно - як треба, то появляються такі спеціалісти хоч не хоч. Воно будується, треба миться. Треба жити нормальним життям, робити свою справу", - говорить Андрій, військовослужбовець ЗСУ.

Командир опорного пункту сам написав жартома на вході англійською - Welcome to Paradise.

"Пожартував, написав - "Це наш рай"".

У степах Донеччини вже стійкі заморозки. Андрій каже: комфорт надто важливий - так бійці хоч на кілька хвилин почуватимуться затишно. Між тим, ворог знову починає обстрілювати наші позиції.

"Хотілось, щоб мир настав і повернутися у свої домівки і всьо. 82 міномет і так можуть стрілять і утром, і вечером", - говорить Андрій, військовослужбовець ЗСУ.

За десять кілометрів північніше, на Світлодарській дузі, воїни з сусідньої бригади теж ретельно підготувалися.

"Мы здесь находимся на высоте. Здесь ветра. Старемся укрепить позицию, задуть пеной. Готовимся к зиме, конечно. Солнце садиться. Сегодня у нас вода замерзла", - говорить Іван, військовослужбовець ЗСУ.

Тиждень тому бійці прямо на передовій побудували нову баню. Противник думав, що йде спорудження нового укріплення - намагалися влучити в неї з мінометів. Однак все було марно - наша гігієнічна фортеця встояла. Все в порядку.

Довкола противник засипав усе мінами калібру 120 та 82 мм. Солдатська лазня неушкоджена.

"Вот я не буду трогать руками. Это такие приходы 82-мина. Не будем трогать руками. Сзади вас разривы, вот такие хвостовики, блиндаж. Думали по кругу ложат. Дай бог, не попали в баню. Спасибо Господу, да", - говорить Іван, військовослужбовець ЗСУ.

А ще, зігріває душу бійців, тут, на позиції, новенький український прапор. Його особисто встановив командир опірника своїм коштом. Він закритий бліндажами. Прикріплений поки що не дуже високо, щоб не слугував орієнтиром для ворожих коригувальників вогню.