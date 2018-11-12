Україна ініціює обговорення в Раді Європи псевдо "виборів" на окупованих територіях. Про це під час Ради регіонального розвитку заявив президент України. Петро Порошенко також повідомив, що голосування в ОРДЛО це тема спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ. Які ще заяви лунали від перших осіб? Про це у матеріалі.

"Немає 100-відсоткового забезпечення українців субсидіями - немає підпису президента під бюджетом-2019". Про це під час Ради регіонального розвитку заявив Петро Порошенко. За його словами, уряд, коли прийняв рішення про підвищення ціни на газ, цитую, "стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим". І цей крок, зазначив президент, був вимушеним - заради фінансової стабільності держави. Проте, підкреслив глава держави, без упевненості в безпеці незахищених людей - підпису на кошторисі не буде.

"Принципова позиція - жодна бідна і жодна незахищена людина точно не має постраждати. Жодна бідна і жодна незахищена людина не має платити більше. І маємо абсолютно чітке порозуміння, що ми саме в такому напрямку будемо діяти. Треба на 100% забезпечити субсидією тих, хто їх реально потребує, і це не просто мій заклик, це принципова позиція щодо формування бюджету 19 року", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Президент додав, що поточний стан економіки, дозволив би Україні перейти на власні сили і відмовитися від міжнародних кредитів, проте країна має виплачувати старі борги. За його словами, з 2007 до 2009 року сума боргового навантаження зросла на 23 мільярди доларів, а за наступні три роки додалося ще 32 мільярди.

"Чи я вперше оприлюднюю цю цифру? Володимир Борисович говорив про це неодноразово, але як людина вихована, делікатна, пальцем не показувала і прізвищ не називала, а дарма, бо країна має знати свої героїв, які збільшили борг на 10ки мільярдів, зате тепер оком не кліпнувши очолюють колони борців за зменшення тарифів", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Говорили на Раді і про децентралізацію. За словами прем'єра Володимира Гройсмана - це найуспішніша реформа країни. І на його думку, вона повинна бути закріплена в Конституції. Децентралізація згуртовує Україну, однак доволі часто зіштовхується зі спротивом на місцях.

"Нас оновити наші стратегії. настав час оновити законодавство. настав час впроваджувати ці зміни, щоб вони стали незворотними. Я глибоко переконаний у тому, що всі ті, хто будуть заважати децентралізації, об'єднанню територіальних громад мають полишити центральну і державну владу, якщо такі є, не заважати людям бути успішними", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Україні заважають рухатися вперед інформаційне навіювання програшу та заздрість до успішних людей. Ці проблеми разом із корупцією він перелічив під час свого виступу на засіданні. Також, на думку глави ГПУ, зараз в Україні ті ж вороги, що і 100 років тому.

"Я не буду довго розводитись про причини того, як відбулось УНР і як пало УНР, скажу лише одне - на моє глибоке переконання, у нас ті самі вороги - Москва і свої популісти, і ультра патріоти, для яких нема нічого солодшого, ніж скинути свою державу", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

"Важкі цифри" війни з Росією повідомила віце-спікер Ірина Геращенко. За ці роки 2300 українок втратили своїх синів, півтори тисячі жінок - чоловіків, та майже 2000 маленьких українців залишилися напівсиротами. Вона також додала, що без мінських домовленостей втрати могли би бути масштабнішими.

"Що ж дали ці Мінські угоди? Дуже просто - перше вони зупинили повномасштабний наступ. Ви знаєте, я закликаю всіх вас, дорогі колеги, знайти час і відвідати новий меморіал встановлений в Міноборони, де є колокол і імена всіх загиблих українців ,і є дні, коли це колокол б'є по 160 раз. Це означає, що в цей день полягли 160 хлопців, а є щасливі дні, коли він мовчить. так от мінські угоди зробили так, що в нас є дні, коли цей колокол мовчить", - заявила Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України.

Також, віце-спікер закликала Євросоюз не лише висловити занепокоєння "фейковими" виборами, а й посилити санкції проти РФ.