Другий пішов. Після заяви Ангели Меркель про намір покинути посаду лідера ХДС, аналогічно вчинив і голова сестринської партії - ХСС. Через що йде - Зеехофер і чому його відставку називають частковою? Розповість Тетяна Логунова.

За сценарієм Ангели Меркель. Очільник Християнсько-Соціального Союзу Хорст Зеехофер і собі вирішив піти. З посади лідера партії. Втім, його відставка - часткова. Політик готовий і надалі працювати в уряді - на посаді міністра внутрішніх справ.

Про ймовірну відмову Зеехофера від лідерства в ХСС - в офіційному Берліні пліткували вже кілька тижнів. Тепер - це вже не чутки, а офіційна новина. Про намір звільнити крісло очільника партії - Зеехофер повідомив особисто.

"Я відмовлюсь від лідерства в партії. Це точно. Коли саме - поки що не визначився, з цього приводу зараз ідуть переговори, я оголошує дату цього тижня", - заявив Хорст Зеехофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Експерти очікували, що заразом Зеехофер звільнить й посаду головного силовика країни. Але помилилися.

"Я міністр внутрішніх справ і буду й надалі виконувати свої обов'язки. Я зрозуміло висловився?", - запитав Хорст Зеехофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Відмовитися від лідерства в партії Зеехофера змусили погані результати політсили на земельних виборах у Баварії й Гессені. Так само, як і Ангелу Меркель. Рівно два тижні тому канцлер теж оголосила, що більше не претендуватиме на посаду лідера Християнсько-Демократичного союзу. Тож, тепер на увесь блок ХДС/ХСС - чекають великі зміни.