Взаємодія з міністерством енергетики США дала можливість вистояти України під час енергетичної агресії - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Сполучені Штати й далі протистоятимуть будівництву газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії пустити газ в обхід України. Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Урядовці обговорили енергетичну співпрацю. За словами Перрі, його країна бачить багато можливостей в Україні.
"Сполучені Штати Америки чітко висловлюють свою незгоду зі спорудженням другої нитки газопроводу "Північний потік-2", а також "Турецький потік". І причини цього дуже зрозумілі. Громадяни України і громадяни Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела. Підтвердження цьому є те, що ми готові співпрацювати з Україною як партнери. Це повідомлення надсилає вам і президент США. І я прибув до України, щоб передати вам це", - заявив Рік Перрі, міністр енергетики США.
"З перший днів російської агресії ми відчули на собі не тільки військову агресію, але і агресію в енергетичній сфері . Наша система взаємодія з міністерством енергетики США і з вами особисто дала нам можливість вистояти в той непростий час і наростити можливості нашої енергетичної системи", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
США незгодні зі спорудженням другої нитки газопроводу "Північний потік-2"
Сполучені Штати продовжують протидіяти будівництву газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії обійти Україну в транзиті газу до Європи. Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом
"Северный поток-2": в США выступили с категорическим заявлением
Соединенные Штаты Америки продолжают четко выражать несогласие относительно второй нити газопровода "Северный поток"
Україна та США відновлюють стратегічне партнерство - Порошенко
Комісія стратегічного партнерства була заснована майже десять років тому і нині настав час поновити її роботу, як символ того що партнерство України і США справді має стратегічний характер
Кабмін перевірить фінансову діяльність "Укрпошти" - Володимир Гройсман
За словами прем'єр-міністра України, заробітні плати не повинні підвищуватися за рахунок користувачів підприємства
Блокування децентралізації зашкодить розвитку регіонів та формуванню місцевих бюджетів - Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обурений тим, що створення ОТГ в кількох областях України тимчасово зупинили судові рішення