Субсидії мають отримати всі, хто їх потребує - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Як поліпшити процедуру отримання житлової субсидії - сьогодні з'ясовували члени парламентського Комітету з питань соцполітики. Нардепи відвідали одне з управлінь соцзахисту населення, щоб дізнатися про проблеми, які виникають на шляху отримання субсидії. За їхніми словами, після внесення змін до постанови Кабміну - процедуру спрощено, але її потрібно вдосконалити. Адже цього року кількість отримувачів компенсацій зросла на понад один мільйон.
"Які основні проблеми, знову ж таки - реєстрація, прописка. Страшна процедура підтвердження, що син, родич, родичка, яка прописана в тебе вдома з тобою не проживають. Ми це приберемо вже в наступній постанові, зробимо все для цього. Проблема пов'язана з наданням субсидії інвалідам першої другої групи, чорнобильцям, афганцям, проблема з наданням субсидій онкохворим. Ми сьогодні добились, щоб кожен онкохворий мав право на субсидію", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
"Наши требования комитета социальной политики, депутатов "Оппозиционного блока" - абсолютно однозначно отменить повышение цены на газ, автоматически назначить людям субсидии. Пожалуйста, теребите управление социальной защиты, сегодня количество людей, которые могут получить субсидию, благодаря нашему давлению расширено. Получить субсидию, а за счет политиков понизить цену на газ - это общая на сегодня наша самая актуальная задача в ноябре месяце 2019 года", - говорить Наталія Королевська, член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
по теме
Украинцам придумали новый коммунальный платеж
Уже в 2019 году украинцам придется свыкнуться с новым платежом
Рада должна срочно решить вопрос о тарифах - Юрий Бойко
Рада должна срочно переходить от рассмотрения ничего не значащих вопросов к решению социально-экономических проблем, считает Юрий Бойко
Бюджет-2019: Гройсман закликав ухвалити кошторис України
Під час засідання уряду, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що кошторис має бути реалістичним
Нові тарифи на газ стануть геноцидом українського народу - Вадим Рабінович
За словами лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича, вже занадто довго фінансові магнати нехтують правами українців
Опалювальний сезон в Україні: субсидії отримають всі, хто цього потребуватиме - Володимир Гройсман
У Кабміні обговорили одну із найгарячіших тем - початок опалювального сезону