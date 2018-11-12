Як поліпшити процедуру отримання житлової субсидії - сьогодні з'ясовували члени парламентського Комітету з питань соцполітики. Нардепи відвідали одне з управлінь соцзахисту населення, щоб дізнатися про проблеми, які виникають на шляху отримання субсидії. За їхніми словами, після внесення змін до постанови Кабміну - процедуру спрощено, але її потрібно вдосконалити. Адже цього року кількість отримувачів компенсацій зросла на понад один мільйон.

"Які основні проблеми, знову ж таки - реєстрація, прописка. Страшна процедура підтвердження, що син, родич, родичка, яка прописана в тебе вдома з тобою не проживають. Ми це приберемо вже в наступній постанові, зробимо все для цього. Проблема пов'язана з наданням субсидії інвалідам першої другої групи, чорнобильцям, афганцям, проблема з наданням субсидій онкохворим. Ми сьогодні добились, щоб кожен онкохворий мав право на субсидію", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

"Наши требования комитета социальной политики, депутатов "Оппозиционного блока" - абсолютно однозначно отменить повышение цены на газ, автоматически назначить людям субсидии. Пожалуйста, теребите управление социальной защиты, сегодня количество людей, которые могут получить субсидию, благодаря нашему давлению расширено. Получить субсидию, а за счет политиков понизить цену на газ - это общая на сегодня наша самая актуальная задача в ноябре месяце 2019 года", - говорить Наталія Королевська, член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.