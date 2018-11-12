Підключити людям опалення якнайшвидше та не підігравати "Нафтогазу" вимагають від уряду народні депутати. Лідер "Радикальної партії" вважає дії НАКу тероризмом.

Він нагадав про космічні премії керівників "Нафтогазу", в той час, як мільйони людей не знають, чим платити за комунальні послуги.

"Мільйони українців стали заручниками грабіжницької політики "Нафтогазу", який піднімає космічні ціни на газ і в місцевих бюджетах, в людей просто немає можливості платити за ці космічні ціни. І ключове - це просто газовий тероризм, коли на вулиці мінусова температура, а Павлоград, Кривий Ріг, Кременчук, Херсон, Смілу, Шепетівку і десятки інших міст по Україні тримають без тепла", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".