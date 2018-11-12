Заручники "Нафтогазу": мешканці Кривого Рогу залишилися без опалення [ Редактировать ]
А в Кривому Розі через рішення "Нафтогазу" люди вдалися до протиправних дій. Сьогодні вони підпалили шини біля "Криворіжгазу". А потім увірвалися в будівлю. Вимагають - негайно увімкнути опалення. Чому монополіст не надав лімітів місцевому постачальнику? Розбиралися наші кореспонденти.
Від самого ранку під будівлею "Криворіжгазу" збираються люди. Саме її пікетники призначили винною у холоднечі в своїх оселях. Хоча, тепло подає - "Теплоцентраль". До будівлі "Криворіжгазу" стягнули шини, влаштували згарище, пожежників гасити - не пустили. Народні та міські депутати, які також були на акції, вибивають двері в будівлі "Криворіжгазу".
""Теплоцентраль" не подала тепло ни одному абоненту. Половина города сидит без тепла", - розповідає Валентина, жителька Кривого Рогу.
Технічному директору "Криворіжгазу" учасники акції показують рішення виконкому та одного з судів міста. Мовляв, компанія має негайно дати газ "Теплоцентралі", аби остання розпочала опалювальний сезон.
Втім, газовики впевнені: і вони, і мешканці міста стали заручниками дій "Нафтогазу". Адже, саме монополіст не надав лімітів палива і "Криворіжгазу" немає чого розподіляти. Керівництво "Теплоцентралі" на діалог не йде. І через політику "Нафтогазу" вимушене скоювати протиправні дії - вдаватися до крадіжок газу. Самовільно запустили 4 з 6 котелень.
"1, 2, 3, 4, котельные газ взяли подали самовольно. Сняли пломбы, сорвали задвижки и подали. Мы не припятствуем, если природный газ приобретен и нам пришли показали, какой-то обьем газа приобретен. Мы готовы его распределить. Приведем пример, у нас 2 теплогенерирующие компании "Теплосеть" - с ней проблем нет. 60 котелен запущены в короткие сроки. "Теплоцентраль", пожалуйста, у них нет лимитов газа", - розповідає Борис Рибка, представник ПАТ "Криворіжгаз".
НАК "Нафтогаз" - єдина компанія, яку уряд зобов'язав постачати газ тепловикам, відмовляється надавати "Теплоцентралі" ліміти. А все через борги. Компанія не розрахувалась за пальне, використане у попередні роки. І нині сума заборгованості сягнула понад мільярд гривень.
""Нафтогаз Украины" отказался поставлять газ "Криворожской теплоцентрали", которая, в свою очередь, начала несанкционированный его отбор. Возникла угроза стабильности системы газоснабжения города Кривого Рога. Ну а заложниками этой ситуации стали простые жители города. Отопления все еще нет в школах, садиках, больницах. Я со своей стороны призываю руководство страны, Кабмин, решить эту проблему и обязать "Нефтегаз" дать тепло городам. Потому что такая проблема не только в нашем городе. Ситуация уже вышла из-под контроля", - говорить Віталій Колесник, голова правління ПАТ "Криворіжгаз".
Вирішити проблему з лімітами потрібно у найближчі дні, - наполягають газопостачальники. Відсьогодні ж їхні аварійні бригади працюватимуть в нормальному режимі. Учора ввечері і всю ніч вони не виїжджали на виклики через напади. Зокрема, в машині аварійної служби невідомі прокололи шини, а біля однієї з котелень працівників "Криворіжгазу" просто закидали камінням.
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