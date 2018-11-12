У Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан [ Редактировать ]
Надзвичайний стан оголошено в двох українських містах - Смілі та Шепетівці. Через відсутність тепла в оселях мешканців. Школи зачинено і як довго триватимуть вимушені канікули наразі невідомо. У "Нафтогазі" кажуть: їм заборгували суми з п'ятьма нулями. Втім, і температура на вулиці майже нульова. Детальніше в нашому сюжеті.
На вулиці навіть вдень температура наближається до нульової позначки, а тепла в Смілі так і немає. Через холоднечу в місті закрилися всі школи та садочки. Електрообігрівачі не дозволяють нагріти приміщення навіть до 15-16 градусів. Сьогодні голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив, що через відсутність тепла у Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан.
Проблема Сміли полягає в тому, що останні вісім років райцентр опалювало приватне підприємство "Енергоінвест", що за час роботи заборгувало "Нафтогазу" майже 100 мільйонів гривень за постачання палива на котельні. Договір із приватниками розірвали ще навесні, та газовики тепер вимагають від міста погасити їхні борги і не дають лімітів на газ. Нині голова смілянських теплових мереж перебуває в Києві та намагається врегулювати ситуацію, ось що він каже.
"НАК вимагає, що стаття 22 за теплопостачання голосить про те, що борги ходять за майном. У нас є рішення того, що майно не передавалося приватній фірмі, але треба судитися , треба доказувати, але немає на це часу", - говорить Ігор Райко, директор "Сміла Комунтеплоенерго".
Подібна ситуація і в Шепетівці на Хмельниччині. Люди так само стали заручниками конфлікту між міською владою та комерційним постачальником тепла. У 2011 міськрада уклала договір із компанією "Шепетівка Енергоінвест" та передала на обслуговування усі вісім котелень. На початку жовтня підприємство прозвітувало про готовність до опалювального сезону, запевнивши, що газ є. Насправді "Нафтогаз" лімітів не виділив. Теж через борги - майже 60 мільйонів гривень.
"На сьогоднішній день, ми з вами всі являємось заручниками ТОВ "Шепетівка Енергоінвест", які не виконуючи свої зобов'язання по концесійному договору. По договорах, які в них є з вами, ставлять Шепетівку на межі замерзання і на межу знищення її перспективи", - говорить Михайло Полодюк, міський голова Шепетівки.
Чиновники називають ситуацію - критичною. І вже закликали людей зібратися в середу на віче.
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