Ті випустили близько 80-ти ракет

У Секторі Газа чергове загострення. Ізраїльська авіація атакувала об'єкти на території Палестини. Це - відповідь на обстріл арабами Ізраїлю.

Ті випустили близько 80-ти ракет. Частину перехопила система протиповітряної оборони. Є жертви з обох сторін. Відомо про сімох убитих палестинців, серед яких командир терористичного угруповання "ХАМАС".

Ізраїльські військові повідомляють про одного загиблого офіцера. Через ситуацію у секторі Газа - прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перервав свій візит до Парижа та повернувся додому.