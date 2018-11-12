Ізраїльська авіація атакувала об'єкти на території Палестини [ Редактировать ]
У Секторі Газа чергове загострення. Ізраїльська авіація атакувала об'єкти на території Палестини. Це - відповідь на обстріл арабами Ізраїлю.
Ті випустили близько 80-ти ракет. Частину перехопила система протиповітряної оборони. Є жертви з обох сторін. Відомо про сімох убитих палестинців, серед яких командир терористичного угруповання "ХАМАС".
Ізраїльські військові повідомляють про одного загиблого офіцера. Через ситуацію у секторі Газа - прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перервав свій візит до Парижа та повернувся додому.
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