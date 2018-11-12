Брекзит розбрату. Розлучення Британії з ЄС спричинило сімейну драму в сім'ї колишніх міністрів - братів Бориса і Джо Джонсонів. Родинні пристрасті в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.

Джо Джонсон на 7 років молодший за свого набагато популярнішого брата. Їхні кар'єри дуже схожі - обидва закінчили престижний університет Ітон, працювали журналістами та врешті опинилися в політиці. Втім брекзит посіяв розбрат поміж Джонсонами. Борис став головним ідеологом виходу з ЄС, а його молодший брат воліє залишитися в європейській сім'ї.

"Тепер ми бачимо, що існує величезна прірва між тим, що нам обіцяли до референдуму, і тим, що ми отримаємо. Я впевнений, зараз ми мусимо знову звернутися до народу, аби переконатися, що люди досі хочуть брекзиту", - заявив Джо Джонсон, екс-замміністра транспорту.

Слідом за старшим братом, Джо теж вирішив піти з уряду Терези Мей. Рівно чотири місяці тому.

Борис залишив посаду міністра закордонних справ. Теж через брекзит. Але він, на відміну від Джо, прагне не другого референдуму, а жорсткішого розриву з ЄС. Насправді, розлучення з Брюсселем стало справжньою сімейною драмою в родині Джонсонів.

Батько Стенлі теж проти брекзиту і дуже пишається молодшим сином.

"Дякувати Богу, що Джо виступив із тими, хто має здоровий глузд, із закликом відступити від краю прірви. Цей чоловік дуже багато думає, і йому нелегко далося рішення піти з уряду, це я вам точно кажу", - розповів Стенлі Джонсон, член Європарламенту (1979-1984).

Джо Джонсон став шостим чиновником, який пішов з уряду через брекзит. Причому, серед тих, що звільнилися - порівну як прибічників, так і противників виходу з ЄС. Тобто, Терезі Мей не вдається догодити ні одній зі сторін.

А у Брюсселі досі жодного прогресу у переговорах з брекзиту. А це значить, що дедалі менше шансів узгодити умови розлучення до кінця цього місяця, як сподівалась Тереза Мей. І розбрат в уряді ніяк не сприяє зрушенню з мертвої точки.