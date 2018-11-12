Німецьку канцлерку Ангелу Меркель переплутали з дружиною французького президента Еммануеля Макрона. А президента США Дональда Трампа розкритикували за спиною, коли той покинув Париж. У французькій столиці тривають заходи, присвячені сторіччю закінчення Першої світової війни. Олена Абрамович розкаже більше.

Звана вечеря у Версалі, обід у Єлисейському палаці, урочиста церемонія під Тріумфальною аркою, а потім Мирний форум впродовж трьох днів - і все це для півсотні світових лідерів. Французький президент у ці дні заклопотаний, проте встигає приділити увагу і пересічним громадянам. Разом із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель він поспілкувався з француженкою, якій виповнилося 100 років. Літня дама на радощах не впізнала поряд із Макроном Меркель.

"-Ви пані Макрон?

-Ні, німецький канцлер. Канцлер Німеччини".

Ангела Меркель у ці дні з Макроном усюди - і на урочистостях, і Мирний форум разом із ним відкривала. Подію, яку проігнорував американський президент Дональд Трамп. Висміяний у соцмережах за те, що через дощ не поїхав до місця поховань американських військових у суботу, відвідав цвинтар у неділю. І під час його урочистої промови там, про нього говорили на Паризькому мирному форумі. Імені Трампа ніхто не називав. Та виступи Макрона і Меркель західні ЗМІ розтлумачили саме як критику політики американського президента.

"Світ дестабілізує повернення негативних емоцій: націоналізму, расизму, антисемітизму, екстремізму. Що кидають виклик цілям, яких прагнуть наші народи", - заявив Емануель Макрон, президент Франції.

"Мир, який ми маємо сьогодні, іноді сприймається як належне. Але це не легко. Сьогодні я б хотіла поділитися своїми хвилюваннями. Мене непокоять спалахи націоналістичних поглядів, які можуть знову змусити людей думати, ніби можна просто ігнорувати відносини та взаємозалежності", - заявила Ангела Меркель, німецький канцлер.

Піднімати такі дискусії, які б збирали лідерів усього світу і змушували деяких особливо замислитися, у Парижі планують щороку.