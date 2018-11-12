Хто спав поруч із Меланією Трамп у Парижі? Навіщо аргентинці напекли одинадцять тисяч піц? І чиє волосся найдовше у світі? Про це та інше у нашому огляді.

Підозрювану у справі "полуничного переляку" затримали в австралійському Квінсленді. За версією слідчих, 50-річна наглядачка ягідної ферми причетна до підкладання голок у полуницю. Їй загрожує до 10 років в'язниці. У вересні ягідна індустрія Австралії зазнала неабияких збитків. У середині полуниць люди знайшли майже 200 голок. Причетність заарештованої зловмисниці вдалося встановити в ході масштабного розслідування, в якому брали участь понад 100 поліцейських.

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100-ту річницю надання жінкам права голосу відзначають у Німеччині. Уперше німкеням дозволили голосувати у 1918-тому на виборах до Національних зборів. Канцлерка країни Ангела Меркель у своїй святковій промові закликала чоловіків та жінок досягти рівності у різних сферах життя, зокрема й в політиці. За її словами - це прояв демократії. Серед німецьких парламентарів - трохи більше 30-ти відсотків жінок, так само, як і у Південному Судані. Однак Німеччина посідає 12 місце із ста сорока чотирьох країн за показником гендерної рівності.

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Черговий курйоз під час зустрічі світових лідерів у Парижі. Король Марокко Мухамед 6-й задрімав під час виступу французького президента Еммануеля Макрона. Відео шириться мережею і вже викликало чимало смішних коментарів. Разом із сонним королем у кадр потрапила дружина американського президента. Користувачі соцмереж жартують - тепер він може сміливо заявляти, що спав із Меланією Трамп.

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Човнів-зміїв осідлали індійці під час традиційних перегонів у місті Аллеппі. 80 команд зі всього світу змагалися, хто перший приведе своє 35-метрове судно до фінішу. У кожному із них сиділи до ста веслувальників. Перше місце посіла команда човнового клубу із сусіднього села, а друге - місцева група поліцейських. На довгих човнах-зміях індійці плавали ще у 13 столітті. А змагання тут проводять із 1952 року.

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11 тисяч піц за 12 годин. У Буенос-Айресі встановили рекорд Гіннеса. Пекарі зі всього міста зібралися, щоб побити рекорд італійців, які свого часу спекли на тисячу піц менше. На таку велику кількість страв витратили 3 тисячі кілограмів борошна, стільки ж томатного соусу і сиру, а також 88 тисяч оливок. Кожна піца мала бути не менше, ніж 30 з половиною сантиметрів у діаметрі. Усе приготоване кухарі розфасували в коробки і продають місцевим мешканцям. Виручені гроші віддадуть на благодійність.

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Литовську Рапунцель обрали у місті Каунас. Приз за найдовше волосся у країні виграла 26-річна Одета Аутукайте. Її результат - 156 сантиметрів. Дівчині подарували поїздку до Європейського парламенту у французькому Стразбурзі. Переможниця обійшла 185 конкуренток. Конкурс проводять уже 9 років поспіль.

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"Месники: Війна нескінченності" визнали найкращим фільмом року за рейтингом глядачів. Переможну стрічку оголосили під час нагородження People's Choice Awards у американському місті Санта-Моніка. Скарлетт Йохансон здобула нагороду в номінації "Актриса року" за роль Чорної вдови у цій же картині. Комедією року стала стрічка "Шпигун, який мене кинув", а найкращою драмою назвали "П'ятдесят відтінків свободи".