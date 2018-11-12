Умер самый известный автор комиксов [ Редактировать ]
На 96-м году жизни, умер автор комиксов, писатель и экс-президента компании Marvel - Стэн Ли.
Родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу, сообщает hollywoodreporter.com.
В феврале писателя госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями, но после этого состояние Ли стабилизировалось. На этот раз спасти художника не удалось.
Стэн Ли был автором многих комиксов, таких как: "Мстители", "Сорвиголова", "Фантастическая четверка", "Халк", "Железный человек", "Человек-паук", "Тор", "Люди Икс", "Человек-муравей".
Многие комиксы Стэна Ли были экранизированы, а сам автор часто появлялся в этих фильмах в роли камео. Один из последних фильмов - "Мстители 3" - вошел в элитный клуб блокбастеров Голливуда.
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