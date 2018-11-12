В 2018 році довіра українців до судів збільшилася вдвічі - USAID [ Редактировать ]
Лише 8% населення України брали участь у судових засіданнях, решта - 91% населення - не мають досвіду судових проваджень. Про це свідчать результати Всеукраїнського опитування громадян щодо незалежності та підзвітності судової влади та сприйняття судової реформи та корупції, проведеного за ініціативи програми USAID "Нове правосуддя" у вересні-жовтні 2018 року, що оприлюднене 12 листопада, інформує "Интерфакс-Украина".
Довіра українців, які були учасниками судових засідань у 2018 році збільшилась у два рази у порівнянні з минулим роком - до 34%. Цей показник вдвічі перевищує рівень довіри населення, що дізнаються про роботу суддів з новин.
Як повідомляє USAID, згідно результатів дослідження, половина українців (23%), що брали участь у судових провадженнях, підтримують рішення суду - тобто довіряють йому, тоді як інша половина (21%) суду не довіряють.
Показники повної довіри і повної недовіри співпадають - 5% та 7% відповідно. Це може бути пов’язане з тим, що перемагає у суді лише одна сторона. Важливо, що серед представників населення, які брали участь у судових засіданнях, 40% нейтрально ставляться до рішення суду.
Загалом, як свідчить опитування USAID, 63% учасників судових засідань вважають, що судді були ввічливими та коректними, 60% - що рівень професійної кваліфікації суддів був належним, 59% - що добре організована робота апарату суду, 54% знайшли комфортними умови проведення засідання і стільки ж зазначають, що були відсутні вимоги хабарів та будь-яких неофіційних платежів.
Опитуванням USAID було охоплено 2478 громадян у всіх регіонах України, окрім Криму, непідконтрольних уряду територій та зони проведення Операції Об’єднаних сил. Дослідження проводили з 12 вересня по 1 жовтня 2018 р.
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