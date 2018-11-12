Вечером 12 ноября израильские военные в течение часа нанесли удары приблизительно 70 объектам на территории сектора Газа.

"Израильская авиация - боевые вертолеты и самолеты, а также танки атаковали около 70 целей, связанных с ХАМАС и палестинским "Исламским джихадом", на всей территории сектора Газы", ​​- сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди мишеней были три туннеля, цех по производству оружия, военные подразделения и наблюдательные посты.

Подчеркивается, что удар нанесен в ответ на обстрел со стороны Газы 12 ноября.

По данным ЦАХАЛ, из свыше двух сотен ракет и мин, которые в течение всего двух часов были запущены с территории Газы по южным районам Израиля, около шестидесяти были перехвачены системой "Железный купол".

Большинство ракет, которые не были сбиты, упали на открытой местности, однако из разных южных населенных пунктов поступают новости о разрушении зданий.

Речь идет об одной из самых масштабных ракетных атак, инициированных с территории прибрежного анклава, после проведения в 2014 году большой военной операции в Газе.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Ронен Манелис сообщает, что ответные удары Армии обороны Израиля станут еще более интенсивными в ночное время. Уже поражены двадцать террористических объектов в Газе. Жителям южных районов рекомендуют не покидать убежища, передает isra.com.

Двумя неделями ранее Израиль атаковал 80 целей в Газе.