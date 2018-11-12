Работники МАУ украли у аэропорта "Борисполь" 10 млн [ Редактировать ]
Правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 миллионов гривен.
Установлено, что между ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен", - сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook 12 ноября.
Сарган отметила, что прокуратурой Киевской области совместно с работниками СБУ проведено санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.
"Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины", - подчеркнула спикер ГПУ.
Ранее аэропорт "Борисполь" попал в международный антирейтинг.
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